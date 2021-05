Cantiere Toscana: ecco i progetti candidati al Fondo sviluppo e coesione. Quattro in Valdarno, per 1 milione di euro

di Glenda Venturini

La Regione ha presentato un “pacchetto” di 115 opere e interventi per un totale di 110,9 milioni di euro dal Fondo di sviluppo e coesione, Fsc. In Valdarno i progetti riguardano forestazione urbana, a Montevarchi e Reggello; la sistemazione di Palazzo Corboli a San Giovanni; la mitigazione del rischio idrogeologico a Loro





Sono 115 i progetti considerati prioritari del Cantiere Toscana, che la Regione ha proposto all’Agenzia per la coesione territoriale, che in tempi brevi potrebbe dare il suo assenso sulla loro ammissibilità al finanziamento dal Fondo di sviluppo e coesione, Fsc. Si tratta di opere e interventi per un valore complessivo di 110,9 milioni di euro: 4 di questi progetti sono di altrettanti comuni del Valdarno, e il contributo richiesto è di poco inferiore a 1 milione di euro.

“Si tratta – ha spiegato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – di opere strategiche e immediatamente cantierabili. Naturalmente ci attendiamo una risposta positiva da parte dell’Agenzia e di poter dare avvio a molte delle opere entro quest’anno e, dove previsto pubblicare, entro tre mesi dall’assegnazione delle risorse, il bando per accedere ai contributi previsti”.

La Giunta regionale infatti si è assunta l'impegno a pubblicare il relativo bando entro tre mesi dall'assegnazione delle risorse del Fsc. “Gli interventi - spiega il presidente- interessano tutte le province della Toscana e riguardano molti settori. Si va dai 20 milioni di euro destinati alla difesa del suolo, su cui continuiamo a dimostrare un’alta capacità progettuale e di investimento, ai 40 destinati all’edilizia scolastica, la quota più consistente del totale delle nostre richieste, per lavori su un patrimonio che giudichiamo di fondamentale importanza per le giovani generazioni e per garantire loro un’istruzione adeguata e in sicurezza”.

In Valdarno, si segnalano gli interventi per la riforestazione in ambito urbano, presentati dai comuni di Montevarchi e di Reggello, per importi complessivi rispettivamente di 400mila e 60mila euro; il progetto per il rifacimento della copertura di Palazzo Corboli a San Giovanni, che ha un valore di 270mila euro; e le opere di mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato di Loro Ciuffenna, per un totale di 338mila euro.