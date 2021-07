Cantiere al Binario 2: ripartono gli interventi dopo l'affidamento della nuova Direzione dei Lavori

di Glenda Venturini

Un contenzioso con la precedente Direzione dei Lavori aveva comportato la sospensione dell'intervento già in corso: il comune ha dato incarico a un legale e nel frattempo ha esercitato il recesso per giusta causa, per poi riaffidare la Direzione





Sono ripresi i lavori per la realizzazione della passerella pedonale al Binario 2, nel comune di Rignano: il progetto dal valore di circa un milione di euro, permetterà di realizzare il collegamento tra gli impianti sportivi di Via Roma e il centro del capoluogo di Rignano sull’Arno attraverso, appunto, il Binario 2.

Il cantiere era rimasto fermo, però, per un contenzioso che si era aperto con la Direzione dei Lavori: a fine gennaio, infatti, era emersa la necessità di una perizia di variante in corso d'opera che la Direzione non ha prodotto nei tempi e nei modi previsti dal contratto, bloccando di fatto l'avanzamento dei lavori. Il comune di Rignano ha deciso quindi di procedere con il recesso per giusta causa, oltre a rivolgersi ad un avvocato, e nel frattempo è stato disposto un nuovo affidamento della Direzione dei Lavori per Opere Architettoniche e Opere Strutturali, e si è finalmente potuti tornare in cantiere.

"In questi giorni - ha commentato il sindaco Daniele Lorenzini, che ha fatto un sopralluogo con gli assessori - con l'affidamento alla nuova direzione, sono ripresi i lavori per il camminamento pedonale detto del 'Binario 2' per collegare l'area degli impianti sportivi al centro del capoluogo di Rignano sull'Arno".