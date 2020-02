Campo sportivo del Pestello Verde, mozione in Consiglio: "Si intervenga subito sulle criticità"

di Glenda Venturini

La mozione è stata presentata dal consigliere di Avanti Montevarchi, Fabio Camiciottoli, che già era intervenuto sulla questione nel consiglio di gennaio con una interrogazione. "Occorre intervenire in tempi rapidi sul ripristino sull'impianto di illuminazione e sulla recinzione"





Una mozione per chiedere che si intervenga urgentemente per il ripristino delle condizioni di sicurezza al campo sportivo del Pestello Verde: a presentarla al prossimo consiglio comunale sarà il consigliere Fabio Camiciottoli, di Avanti Montevarchi, che nell'ultima seduta aveva proposto anche una interrogazione in merito.

"Al momento - si legge nel testo - dopo che è stato rimosso un palone dell’illuminazione pericolante e piegato, non è stato ancora sostituito con uno nuovo. Eppure l’impianto sportivo del Pestello Verde è utilizzato da più squadre amatoriali e dal settore giovanile dell’Acquila Calcio e, essendo costruito più di 30 anni fa, vi è la necessità di urgenti opere di ammodernamento non più rinviabili".

Per questo la mozione impegna sindaco e giunta "a ripristinare in tempi rapidi l’impianto di illuminazione riallocando il palone caduto e a verificare gli altri; ad intervenire nella rete di recinzione al fine rimuovere le fonti di potenziale pericolo e a ripristinare il corretto funzionamento delle docce; a presentare al prossimo Consiglio Comunale un quadro di tutte le criticità presenti e delle potenziali risorse economiche utili ad eliminare ogni singola criticità".