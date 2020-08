Campo da calcio di Malva, i cittadini protestano per lo stato di abbandono: "Grave disinteresse dal Comune"

di Matteo Mazzierli

I cittadini di Malva e Persignano hanno firmato una lettera di protesta segnalando i lavori di manutenzione necessari per il campo da calcio; lavori già evidenziati all'amministrazione, ma non portati a termine





Campo da calcio di Malva: stato di degrado e lavori mai portati a compimento. A denunciare le condizioni in cui versa la struttura è stato un gruppo di cittadini residenti nelle frazioni di Malva e Persignano. Secondo i cittadini, il Comune di Loro Ciuffenna avrebbe dimostrato grave disinteresse nello svolgere i lavori di manutenzione per il campo sportivo, in stato di abbandono da diversi anni.

"Verso la prima settimana del mese di Giugno abbiamo contattato il consigliere comunale del Comune di Terranuova Bracciolini Paolo Castellucci - raccontano i cittadini nella lettera - persona tra l’altro che si è sempre adoperata per nostra comunità, per far sì che riuscisse a stimolare e sollecitare il Sindaco di Loro Ciuffenna, Moreno Botti, e la vicesindaca Nicoletta Cellai, entrambi nativi e residenti a Malva, affinché riuscissero a ripristinare il campo da calcio situato nella Frazione. I lavori da fare per rendere il campo agibile sono lavori di poca entità, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista operativo. Si tratta di ripristinare la rete che delimita l’area di gioco, di sistemare un parapetto in ferro e di cambiare un contatore della corrente il quale serve ad illuminare il campo da calcio."

"Dopo un colloquio fra le persone descritte sono partiti subito i lavori venendo a tagliare l’erba e poi, a distanza di circa trenta giorni, non abbiamo visto più nessuno a lavorare nel campo e non abbiamo più avuto notizie da parte dell’amministrazione comunale di Loro - spiegano i cittadini - Ad oggi non sappiamo se verrà ripristinato o se verrà lasciato andare come negli anni passati ad un totale stato di abbandono e di degrado. Vedere quel campo in quelle condizioni ci lascia un forte senso di amarezza,pensando che è stato costruito con il contributo gratuito dai cittadini di Malva nel 2006."

"È impensabile che non si riesca a trovare 2000 euro per ripristinare un campo da calcio - concludono i cittadini - quando si stanziano somme più ingenti per fare le serate a tema nei comuni di Terranuova e di Loro, visto che fra i due comuni c’è un rapporto molto stretto di collaborazione. La nostra speranza è che con questa lettera si possa superare questa situazione,e che si possa restituire agli abitanti di Malva e Persignano un campo da calcio che ormai aspettano da troppi anni."