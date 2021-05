Campione in pista e ottimo studente, ad Alessio Poggesi la borsa di studio "Giovanna e Giuseppe Notaro"

di Michele Bossini

Un riconoscimento anche per la giovane cestista Silvia Nativi





Si è svolta, nel resede antistante l'ingresso dell'isis "Varchi" a Montevarchi, la cerimonia di consegna della borsa di studio intitolata a Giovanna e Giuseppe Notaro, istituita dal Panathlon Club Valdarno Superiore assieme alla famiglia Notaro e con la quale si vuole premiare e incoraggiare quegli studenti delle scuole superiori che sanno coniugare ottimi risultati sportivi ad altrettanti positivi risultati scolastici.

La borsa di studio 2021 è stata assegnata ad Alessio Poggesi, studente della classe quinta, atleta della "Rinascita" di Montevarchi solito cimentarsi nei 400 e 800 metri, discpline nella quali più volte si è laureato campione regionale e che nel prossimo mese di giugno, poco prima degli esami di maturità, sarà a Grosseto per prendere parte ai campionati italiani. Nell'ultimo anno scolastico è stato ammesso alla quinta con una media superiore all'otto.

L'isis "Varchi" ha poi consegnato un attestato anche ad un'altra studentessa meritevole: si tratta di Silvia Nativi, promessa del basket, giocatrice della Bruschi Basket San Giovanni, già nazionale under 16 e under 18, in procinto di trasferirsi il prossimo anno negli Stati Uniti sempre con una borsa di studio per meriti scolastici.