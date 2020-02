Campionato juniores nazionali, la Sangiovannese e il Montevarchi vincono ancora

di Michele Bossini

Le due valdarnesi hanno vinto entrambe con il minimo scarto





In archivio un altro sabato positivo per le squadre valdarnesi impegnate nel campionato juniores nazionali: la Sangiovannese infatti ha vinto 0-1, grazie a un gol di Pruneti dalla distanza, in casa del San Donato Tavarnelle, mentre il Montevarchi fra la mura amiche ha battuto con il minimo scarto la Fezzanese.

In virtù di questi risultati, azzurri e rossoblù si sono confermati al primo e secondo posto, separati da quattro punti. Nel prossimo turno il Marzocco affronterà in casa il Pontedera (squadra fuori classifica), mentre gli aquilotti faranno visita al Ghivizzano.