Campionato italiano Prestige, Tim Gajser mattatore nella MX1 mentre Langenfelder primeggia nella MX2

di Michele Bossini

Fra gli italiani da segnalare la terza posizione di Lupino in MX1, vittoria di manche per Lapucci in MX2





Nel circuito di Miravalle è andato in scena il terzo turno del campionato Italiano Prestige 2021, appuntamento importante che ha portato in Toscana molti dei nomi più prestigiosi del motocross mondiale.

Mattatore di giornata, come da pronostico, lo sloveno Tim Gajser, campione in carica della MXGP che, in sella alla Honda ufficiale, ha dominato il gruppo A della MX1, centrando due vittorie in altrettante mancge. Alle sue spalle, nell’ordine, Glenn Coldenhoff su Yamaha ufficiale e Alessandro Lupino su Ktm.

Nella MX2 si è imposto il tedesco Simon Langenfelder, pilota ufficiale Gas Gas, davanti ai compagni di marca Andrea Adamo e Kevin Horgmo. Nella seconda manche si è imposto il toscano Nicholas Lapucci, pilota ufficiale della squadra di casa Fantic., gestita dai Corrado e Marco Maddii.