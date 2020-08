Campionato di serie C gold, al via con Synergy e Fides Montevarchi altre tredici squadre

di Michele Bossini

Oltre alle squadre toscane anche una ligure sul cammino delle due valdarnesi



Foto di Leonardo Carrai dalla pagina facebok della Synergy Basket Valdarno

La Fip Toscana ha reso noto l'elenco della squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di serie C gold, con la Synergy e la Fides Montevarchi che hanno conosciuto quelle che saranno le loro avversarie nella stagione 2020-2021, per la quale si ipotizza il via il 24 e 25 ottobre.

Il campionato sarà a quindici squadre e le compagini che le valdarnesi troveranno sulla loro strada sono Arezzo, Olimpia Legnaia, Valdisieve, Montale, Lucca, Agliana, Prato, Virtus Siena, Castelfiorentino, Montecatini e le livornesi Pielle Livorno e Don Bosco Livorno. Da fuori regione lo Spezia Basket Club.