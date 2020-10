Campionato di Seconda categoria, i risultati del fine settimana

di Michele Bossini

I risultati conseguiti dalle valdarnesi nel secondo turno di campionato





In archivio le partite della seconda giornata nel campionato di Seconda categoria con la Resco Reggello che nella sfida di vallata ha battuto 1-0 l'Arno Laterina ed è al primo posto in coabitazione con il Santa Firmina. Le altre sfide fra squadre valdarnesi hanno visto la vittoria del Badia Agnano sulla Faellese per 2-1, del Cavriglia sulla Tro.Ce.Do per 1-0 e del Pestello sull' Atletico Levane Leona per 2-1, coi levanesi da soli ultimi con zero punti. Un buon pareggio per 2-2 quello del Badia a Roti in casa del San Marco.