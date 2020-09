Campionato di Promozione, svelato il calendario

di Michele Bossini

Nel girone B milita la Rignanese, nel girone D sono la Castelnuovese e la Bucinese





Svelato il calendario del campionato di Promozione, che inizierà domenica 11 ottobre per terminare il 18 aprile (giro di boa il 10 gennaio) e che vedrà nel lotto delle partecipanti per il Valdarno nel girone B la Rignanese, nel girone D la Castelnuovese e la Bucinese.

Debutto esterno in casa del Lanciotto per la Rignanese (riposo al quinto turno), gli arancioverdi della Bucinese riposeranno nella prima giornata e inizieranno il loro cammino sette giorni dopo in casa del Montalcino, ospite della Castelnuovese (riposo alla dodicesima giornata) nella gara inaugurale. Il derby del girone D alla tredicesima giornata (il 10 gennaio a Bucine e il 18 aprile a Castelnuovo).