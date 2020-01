Campionato di Prima categoria, solo la Bucinese festeggia i tre punti nella prima di ritorno

di Michele Bossini

Giornata senza troppe soddisfazioni per le squadre del comprensorio valdarnese





Nella prima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Prima categoria, brilla la stella dell'Ambra che, grazie a una rete di Becattini in avvio, ha vinto 0-1 in casa del quotato Barberino Val d'Elsa e guadagnato tre punti importanti in chiave classifica.

La Fulgor Castelfranco non è andata oltre un pareggio a reti bianche in casa con il Fiesole mentre hanno alzato bandiera bianca sia l'Ideal Club Incisa 2-1 a Pelago (di Giachi il gol del parziale 1-1) che il Vaggio Piandiscò, superato 2-0 dalla Grevigiana.