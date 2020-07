Campionati regionali, le date di inizio della stagione

di Michele Bossini

Si parte coi tornei domenica 11 ottobre, a settembre le prime partite di Coppa Italia e Coppa Toscana





Il consiglio direttivo del comitato regionale della Fig ha indicato in domenica 11 ottobre la data di inizio dei campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria. La Coppa Italia di Eccellenza partirà invece il 13 settembre, quella di Promozione come anche la Coppa Toscana di Prima e Seconda prenderà il via il 20 settembre.