Campionati fermi, quattro le opzioni sul tavolo delle varie federazioni per la ripresa

di Michele Bossini

Quattro opzioni, ognuna di esse con i suoi pro e suoi contro, saranno oggetto di discussione





Tutto lo sport è fermo e allo stato attuale non si sa se e quando potranno ripartire i campionati, con la data del 5 aprile indicata in un primo momento risultata fin quasi da subito troppo ottimistica.

Le varie federazioni e leghe, una volta che sarà decisa la data in cui sarà possibile tornare in campo, potranno scegliere fra quatto opzioni: inserire vari turni infasettimanali e prolungare il calendario fino a terminare la stagione; congelare la classifica attuale; congelare la classifica del girone di andata o annullare tutta la stagione. Ognuna di esse ha i suoi pro e suoi contro e chi avrà il compito di decidere dovrà operare con equlibriio e non sarebbe cosa sbagliata interpellare le società per arrivare a una soluzione condivisa.