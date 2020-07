Campionati dilettantistici, novità nei formati per la stagione 2020-2021

di Michele Bossini

Aumentano squadre e gironi ma si tratta di una cosa transitoria e valida solo un anno





La stagione 2020-2021 sarà caratterizzato da un format diverso dei campionati dall'Eccellenza alla Seconda categoria, con più squadre e più gironi vista le decisione di bloccare, visto il blocco dei campionato per la pandemia da Covid-19, le retrocessioni permettendo a chi aveva vinto il campionato di salire di categoria. Ovviamente si tratta da una cosa transitoria e dalla stagione 2021-20022 i formati sono destinati a tornare ad essere così come erano la passata stagione.

Le novità più grosse riguarderanno l'Eccellenza, con al via 36 squadre divise in tre gironi da 12,e la Promozione alla quale prederanno parte 54 squadre divise in quattro gironi (probabilmente due da 14 e due da 13). Al campionato di Prima categoria prenderanno parte 104 squadre divise in otto gironi da 13 mentre dovrebbe essere di duecento quadre l'organico di Seconda categoria, per 14 gironi.