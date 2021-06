Cambio alla guida degli ottici di Confcommercio provinciale: Luciano Biondini succede a Mauro Vannelli

di Glenda Venturini

Dopo ben quarantana anni il valdarnese Vannelli lascia la presidenza della categoria, al suo posto Biondini





Storico cambio al vertice per gli ottici di Confcommercio della provincia di Arezzo: è Luciano Biondini il nuovo presidente di categoria, che prende il testimone da Mauro Vannelli, rimasto alla guida del gruppo da circa 40 anni. “Quella che andrò a ricoprire è una carica prestigiosa, che mi onora molto – commenta il titolare de L’Occhialaio, storica attività aretina con due punti vendita anche a Sansepolcro e Levane - Fare sindacato oggi significa tenere legato un settore molto importante per l'economia del nostro territorio. Fare gruppo tra gli ottici, condividere iniziative e lavorare assieme per la crescita della categoria è un valore aggiunto che dà ancora più forza alle singole imprese, soprattutto nel momento storico che stiamo vivendo”.

Il neopresidente, nel consiglio provinciale degli ottici già da oltre dieci anni, sarà affiancato da un consiglio composto da quindici membri rappresentativi di tutte le aree provinciali: Alessandro Adreani, Lucia Bandini, Dalida Batti, Teresa Beoni , Sheila Betti, Sabrina Castelluzzo, Lucio Corazzi, Massimo Corazzi, Tiziana Faragli, Mauro Ferri , Marco Ferri, Daniele Ghelli, Antonella Neri e Luciano Orzani. Responsabile della segreteria provinciale sarà ancora la signora Liala Basagni. Nella nuova dirigenza, la rappresentanza femminile raggiunge il 50%.

Luciano Biondini anticipa quindi le linee guida del suo mandato: “vogliamo proseguire il nostro percorso toccando temi di grande importanza come la formazione e la relazione con il mondo medico, punti nodali della nostra professione, che è al servizio della salute dei cittadini. Vogliamo poi porre un’attenzione sempre maggiore a sensibilizzare giovani e famiglie alla cura della salute visiva, ancora troppo trascurata in Italia. Lo faremo attraverso iniziative ormai consolidate, come “Ottobre mese della vista”, ed altre in cui ci metteremo a servizio dei clienti per dimostrazioni e controlli gratuiti”.