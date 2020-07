Cambia temporaneamente la viabilità di via V. Veneto. Le modifiche in atto venerdì 17 e venerdì 24 luglio

di Matteo Mazzierli

Due serate in cui viale Vittorio Veneto a Rignano sull'Arno modificherà temporaneamente la propria viabilità: il motivo è lo svolgimento della manifestazione "Concerti per l'estate" che si terrà nel tratto compreso tra l'intersezione con piazza XXV Aprile e l'intersezione con via Verdi nei giorni 17 e 24 luglio dalle 20 a mezzanotte.

In queste serate il Comune informa che saranno istituiti i seguenti regolamenti: divieto di transito su tutto il viale Vittorio Veneto; divieto di sosta con rimozione forzata in viale Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra l'intersezione tra via Mazzini e via Verdi per i giorni 17 e 24 luglio 2020 dalle 20 alle 24; inversione del senso di marcia nel primo tratto di via Mazzini per consentire l'uscita alle auto in sosta su detta via.