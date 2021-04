Calo delle temperature e maltempo, torna la neve sul Pratomagno

di Glenda Venturini

Come previsto è arrivato un brusco calo delle temperature con vento e neve sui rilievi: e così il Pratomagno è tornato a imbiancarsi





Neve in aprile sul Pratomagno: con la giornata di oggi, come previsto, il brusco calo delle temperature è arrivato anche sul Valdarno insieme al vento e, appunto, ad una nevicata anche abbastanza abbondante sulla montagna.

Le immagini pubblicate dalla pagina facebook Pratomagno sono particolarmente suggestive proprio perché mostrano la montagna imbiancata a primavera inoltrata, dopo giorni in cui le temperature si sono anzi tenute sopra la media stagionale.

Fino a questa sera rimane l'allerta di codice giallo su tutta la Toscana per vento; quanto alle previsioni per i prossimi giorni, la tendenza è al peggioramento e giovedì è prevista una forte inversione termica con temperature diffusamente sottozero in pianura. Le temperature cominceranno a risalire a partire da venerdì.