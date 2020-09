Calendario serie D, ecco il girone e le partite di Montevarchi e Sangiovannese

di Matteo Mazzierli

Si parte domenica 27 settembre. Nel girone presente anche il rilancio del Siena





Sono stati resi noti oggi pomeriggio (sabato) i calendari del prossimo campionato di serie D. L'inizio è fissato per domenica 27 settembre, il campionato si concluderà il 16 maggio 2021. Il girone d'andata terminerà il 10 gennaio 2021, mentre quello di ritorno ricomincerà già dalla settimana successiva, il 17 gennaio 2021. Oltre alla sosta per le festività natalizie dal 24 dicembre fino al 6 gennaio 2021 la serie D si fermerà anche il 14 marzo 2021 in occasione della Viareggio Cup e il 4 aprile 2021 per Pasqua. Il girone E sarà composto anche quest'anno da diciotto squadre, in agenda ci saranno quattro turni infrasettimanali previsti il 2 dicembre, il 23 dicembre, il 6 gennaio e il primo aprile.

Debutto fuori casa per la Sangiovannese che affronterà il Foligno. Il Montevarchi invece incontrerà in casa la squadra umbra del Cannara. Il derby è in programma per la sedicesima giornata. Quello di andata si terrà al "Brilli Peri" a Montevarchi il 6 gennaio 2021, mentre il ritorno è fissato a San Giovanni il 9 maggio 2021.