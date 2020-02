Calcio femminile, due vittorie e una sconfitta per le valdarnesi

di Michele Bossini

Tre punti per Vigor calcio femminile e Aquila Montevarchi Women, sconfitta la Marzocco Sangiovannese





Fine settimana con due vittorie e una sconfitta per le valdarnesi impegnate nei campionati di calcio femminile. A centrare il successo le squadre di Eccellenza, con la Vigor calcio femminile che ha vinto 1-2 in casa del Rinascita Doccia e si è confermata al secondo posto davanti all'Aquila Montevarchi Women, vittoriosa 3-1 sull'Aglianese. In Promozione la Marzocco Sangiovannese è stata battuta 1-0 dal Versilia.