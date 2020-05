Cala il sipario sui campionati dilettantistici 2019-2020

di Michele Bossini

Dichiarate finali le classifiche al momento della sospensione, il Consiglio di lega di deciderà su promozioni e retrocessioni



Foto da www.figc.it

La notizia che circolava già da alcuni giorni e che attendeva solo l'ufficialità è stata confermata ieri pomeriggio: il Consiglio federale delle Figc ha dichiarato conclusi i campionati dilettantistici (dalla serie D alla Terza categoria) per la 2019-2020.

Sono state dichiatate finali le classifiche al momento della sospensione decretata a inizio marzo (ultima gara disputata domenica 1 marzo), sarà invece il Consiglio di lega in programma venerdì a decidere circa promozioni e retrocessioni e se il passaggio di categoria dovrebbe essere certo per le prime, è da chiarire il destino delle squadre in fondo alla classifica, fra blocco delle retrocessioni o decisioni diverse.