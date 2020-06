Cade in una zona impervia del bosco: soccorsa in località Pontenano

di Monica Campani

Sul posto vigili del fuoco di Bibbiena, 118, carabinieri e soccorso alpino





Anche oggi la macchina dei soccorsi si è messa in moto per prestare aiuto a una persona in difficoltà in montagna. La squadra dei vigili del fuoco di Bibbiena, infatti, è intervenuta in località Pontenano, nel comune di Loro Ciuffenna, per soccorrere una donna di 70 anni caduta in una zona impervia del bosco.

La signora ferita agli arti, è stata raggiunta dal personale del 118 e dalla squadra dei vigili del fuoco, che su una barella l'hanno portata nella strada provinciale. Sul posto son o intervenuti anche carabinieri e soccorso alpino.