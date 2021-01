“C’era una volta… un re degli animali che perse la corona. La lunga storia dell’orso”. La conferenza di Paolo Pirillo

di Martina Giardi

Il Museo delle Terre Nuove propone un nuovo incontro online: una conferenza a cura del Prof. Paolo Pirillo.





Sabato 16 gennaio alle ore 18.00 si svolgerà la conferenza del Prof. Paolo Pirillo “C’era una volta… un re degli animali che perse la corona. La lunga storia dell’orso” -organizzata dal Museo delle Terre Nuove e Comune di San Giovanni Valdarno. L’incontro sarà fruibile in diretta streaming sulle pagine Facebook del Museo delle Terre Nuove e su quella del Comune di San Giovanni Valdarno.



La vicenda che ha portato alla trasformazione di una divinità dei boschi in un tenero pelouche per i bambini ha bisogno di essere illustrata almeno per restituire all’orso la dignità di una lunga e sofferta storia. Nel corso di moltissimi secoli, dalla Preistoria fino ai giorni nostri, l’orso è stato temuto, venerato e poi cacciato, odiato, addomesticato e deriso fino a trasformarlo in un divertente personaggio nei circhi e nei cartoni animati per bambini. Eppure, un tempo, nell’Europa non cristianizzata, l’orso era divenuto il re degli animali. Poi, dall’età di Carlo Magno in poi, venne progressivamente privato della corona a vantaggio del leone che la mantiene tutt’ora.

Paolo Pirillo insegna Storia medievale presso il Dipartimento di Storica Culture Civiltà dell’Università di Bologna. È autore di saggi e monografie dedicate alla storia delle campagne del territorio fiorentino medievale e alla politica cittadina in materia di organizzazione degli insediamenti, politica demografica e pianificazione di nuovi abitati. Insieme a David Friedman e Alick McLean, ha curato la sezione storica del Museo delle Terre Nuove di San Giovanni.