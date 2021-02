C'era una volta l'arte: ciclo di incontri per i più piccoli

di Martina Giardi

Iniziato lo scorso sabato, prende avvio un nuovo ciclo di incontri di lettura per i più piccoli. L'arte nelle sue diverse forme è il tema cardine.





Ogni sabato alle 17 una lettura on line su un’arte differente. "C’era una volta l’arte" è

il nuovo ciclo di incontri pensato per i più piccoli, organizzato dal Museo

delle Terre Nuove insieme con Muse Firenze e con la collaborazione del Comune di

San Giovanni Valdarno.

“Se avete la passione per la pittura, non riuscite a star lontano dal pianoforte, o indossate sempre le vostre scarpine da ballo" – si legge nella nota del Museo delle Terre Nuove –" vi diamo appuntamento sulla nostra pagina Facebook alle 17 di ogni sabato fino al 13 marzo, per una serie di racconti dedicati a tutti i creativi in erba”.La Toscana entra in zona arancione ma non si fermano le attività dei musei di San Giovanni Valdarno. E’ iniziato lo scorso sabato e proseguirà fino al 13 marzo il nuovo ciclo di incontri. Cinque appuntamenti on line pensati per i più piccoli e dedicati ai vari linguaggi artistici.

Al termine di ogni storia ai bambini verrà lasciata una suggestione di attività ispirata al libro del giorno.Il primo incontro, di sabato 13 febbraio, era dedicato alla pittura con la lettura de "La cameretta di Van Gogh" di Margherita Loy, Rosetta Loy. Si prosegue poi il 20 febbraio con la musica e con il brano tratto da "Wolfgang Amadeus Mozart, alla scoperta dei compositori" di Yann Walcker. Qui il programma completo.

Per chi non potesse seguire le dirette, i video delle letture rimarranno disponibili sulla pagina Facebook del Museo delle Terre Nuove.