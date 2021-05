Buona la seconda di Coppa Toscana per il Galli Terranuova, che vince a Livorno

di Michele Bossini

I valdarnesi si sono imposti sui labronici con il punteggio di 72-85





Successo in Coppa Toscana per il Galli Terranuova, che nel secondo turno ha espugnato il parquet del Liburnia Livorno per 72-85.

Dopo un primo quarto equilibrato, i valdarnesi hanno cercato di allungare nel secondo tempino toccando il +18, ma i padroni di casa sono riusciti a recuperare fino al 47-36 sul quale le due squadre sono andate negli spogliatoi. Nella ripresa riparte meglio Livorno ma il Galli Terranuova non si scompone e, anzi, trova l’allungo decisivo per vincere la partita.