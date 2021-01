Brusco calo delle temperature: scatta il codice arancione per ghiaccio anche in Valdarno

di Glenda Venturini

Emesso dalla Sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale un codice arancione per ghiaccio che interesserà tutta la Toscana dalle 18 di oggi, lunedì, fino alle 12 di domani





Calano le temperature e scatta il codice arancione per ghiaccio in tutta la Toscana, Valdarno compreso: dopo il transito della perturbazione che ha interessato il territorio regionale nella prima parte della giornata di oggi la pressione è prevista in aumento. Oggi, lunedì, dalla sera e fino alla mattina di domani, è previsto un sensibile calo termico con diffuse forti gelate e formazioni di ghiaccio nelle zone interne.

Le formazioni di ghiaccio saranno più probabili sulle zone soggette a ristagni/scorrimenti di acqua e comunque ad elevati livelli di umidità. La raccomandazione è di prestare la massima attenzione alla guida nel percorrere zone con umidità sulla sede stradale: si ricorda inoltre l'obbligo delle dotazioni invernali nelle strade interessate dai provvedimenti. I comuni e le province, con i propri operai e con le associazioni di protezione civile, si occuperanno in queste ore di spargere il ghiaccio in vista della notte.