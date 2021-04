Bonus sociale idrico 2021: un aiuto per le famiglie in difficoltà

di Redazione

Una riduzione sulla bolletta dell’acqua fino al 100% per le famiglie in difficoltà economica. Aperta la procedura online fino all’11 giugno





Una riduzione sulla spesa per le bollette dell’acqua destinata ai nuclei familiari in difficoltà economica: fino all’11 giugno sarà possibile richiedere il bonus sociale idrico integrativo per l’anno 2021. Il bonus puo’ essere richiesto per la propria abitazione di residenza da uno dei componenti del nucleo familiare.

Il contributo sarà pari all’80% o al 100% della spesa sostenuta per l’acqua nell’anno 2020, se i fondi disponibili consentiranno di coprire tutto il fabbisogno al netto del bonus idrico nazionale. Le domande devono essere presentate esclusivamente online completando la procedura all’indirizzo https://apps.comunefiv.it/auth.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio sociale del Comune di Figline e Incisa Valdarno al numero 0559125248.

Gli allegati e i requisiti di idoneità sono disponibili sul sito del Comune: http://comunefiv.it/servizi-per-le-politiche-sociali/ufficio-sociale-amministrativo-e-ufficio-casa/559-avviso-pubblico-bonus-idrico-integrativo-anno-2021.

.