Bonus sociale idrico 2021, aperto il bando per presentare domanda

di Glenda Venturini

Per i residenti del comune di Reggello il termine per la presentazione delle domande è il 25 giugno





A partire dal 10 maggio e fino al 25 giugno i residenti del Comune di Reggello possono presentare domanda per chiedere l'assegnazione di agevolazioni tariffarie del servizio idrico ad integrazione del bonus idrico nazionale per l'anno 2021, esclusivamente per l'abitazione di residente in base agli articoli contenuti nel bando.

Le domande di partecipazione al bando dovranno essere compilate sui moduli appositamente predisposti che sono disponibili online e presso l'Ufficio Servizi Sociali e corredate da copia di un documento di identità valido. Le istanze dovranno essere corredate da tutta la documentazione ed essere presentate presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Reggello o spedite per raccomandata, per posta elettronica o per posta certificata.