Bonus Idrico integrativo: arriva l'agevolazione per le famiglie

di Redazione

Un aiuto per i nuclei familiari in difficoltà: per i beneficiari un rimborso del 50% del consumo idrico del 2020





I cittadini di Cavriglia potranno fare richiesta del Bonus Idrico integrativo entro il 3 giugno alle ore 13.00. Un aiuto per i nuclei familiari in difficoltà: il Bonus Idrico integrativo è l'agevolazione per un totale di 29.118,91 euro, che l'Autorità Idrica Toscana mette a disposizione del comune di Cavriglia per la competenza del 2020.

Possono fare richiesta d'accesso i nuclei familiari residenti a Cavriglia con ISEE fino a 13.000, fino a 15.000 per i nuclei composti da almeno cinque componenti o fino a 20.000 per famiglie con almeno quattro figli fisicamente a carico. I beneficiari verranno individuati tramite graduatoria e a questi verrà erogato un contributo pari al 50% dell'importo del consumo idrico del 2020, fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

Gli interessati possono scaricare la domanda sul sito del Comune di Cavriglia

www.comune.cavriglia.ar.it nella sezione “bandi e concorsi” oppure rivolgersi

all'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione.

La riconsegna, una volta completata la compilazione del modulo con tutti gli allegati, dovrà

avvenire entro le 13.00 del 3 giugno 2021 tramite pec o email all'indirizzo

comune.cavriglia@postacert.toscana.it; presso gli uffici di Viale Principe di

Piemonte 9 oppure a mezzo posta al medesimo indirizzo, ricordando che farà fede la data di arrivo al protocollo.

Per maggiori informazioni sui requisiti di accesso alla domanda e modalità di compilazione è possibile visitare il sito del Comune di Cavriglia www.comune.cavriglia.ar.it.