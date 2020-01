Binario 2, partiti i lavori propedeutici alla realizzazione del passaggio pedonale

di Glenda Venturini

I lavori sono già in corso, e serviranno per separare la linea ferroviaria dalla zona destinata a diventare passaggio pedonale. L'esecuzione è di Rfi, in carico al comune di Rignano





Sono partiti in questo mese di gennaio i lavori propedeutici alla realizzazione del percorso pedonale del Binario 2 a Rignano. In questa fase, gli interventi sono a cura di RFI e sono pagati dal Comune di Rignano: nel complesso il progetto avrà un costo di circa 940mila euro.

Gli interventi in corso sono necessari per rendere gli impianti ferroviari completamente indipendenti dal futuro percorso pedonale. A seguito dell’ultimazione dei lavori, la stessa RFI procederà alla consegna delle aree ferroviarie per la realizzazione del percorso pedonale e della passerella.