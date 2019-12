Bilancio preventivo 2020, Alleanza per Bucine critica duramente la giunta Benini: "Ipocrisia ideologica"

di Matteo Mazzierli

Il gruppo di opposizione ha accusato di trasformismo politico la giunta dopo aver votato contro l'approvazione del bilancio 2020 in consiglio comunale





L'ultimo consiglio comunale ha visto l'approvazione del bilancio preventivo 2020 per il comune di Bucine, un passo importante dopo la sentenza della Corte dei Conti per il 2019, ma che il gruppo Alleanza per Bucine ha criticato aspramente con il voto contrario in sala consiliare e accusando la giunta di trasformismo politico.

"Finalmente i nodi vengono al pettine - ha scritto il gruppo di opposizione in un comunicato stampa - dopo aver passato tutta la campagna elettorale a narcotizzare e tranquillizzare il proprio elettorato che i problemi di bilancio, mai veramente messi in luce ai cittadini, non avrebbero assolutamente pesato sugli investimenti e sugli interventi di manutenzione, dopo aver aumentato tutte le tariffe e tasse possibili ed immaginabili, ricordiamo una su tutte quella per le tumulazioni delle salme, finalmente siamo arrivati al dunque."

"L'amministrazione ci dice che il 2020 sarà l'anno della ripartenza, una sorta di new deal bucinese - prosegue Alleanza per Bucine - investimenti su ambiente e rifiuti, campagne di comunicazioni, riqualificazione urbana ecc... Ma ci prendono veramente per ripresi dalla piena? Siamo di fronte ad una prova di trasformismo politico degna delle ultime cronache nazionali, come gruppo di opposizione facciamo notare alla cittadinanza che il sindaco, il vicesindaco e gran parte dei componenti della giunta, facevano parte anche della precedente amministrazione comunale che ci ha portato sull'orlo del precipizio finanziario rilevato dalle sentenze della Corte dei Cont; cioè i fautori di tale catastrofe vorrebbero improvvisamente trasformarsi in salvatori della patria, prendendosi il merito di far ripartire la macchina comunale?"

"A tutto c'è un limite e i cittadini, caro sindaco Benini, capiscono ed hanno ben compreso sulla propria pelle che anche l'ipocrisia ideologica ha un limite - conclude Alleanza per Bucine - e che non si può amministrare un comune importante come il nostro con le sole chiacchere. Come regalo di Natale ai bucinesi il nostro sindaco ci ha riservato un bell'aumento delle tasse sulle mense scolastiche e sui pasti a domicilio, alle nostre famiglie non resta che sperare nella Befana ormai prossima, confidando che oltre alle feste si porti via anche questa giunta. Della serie: 'se la cantano e se la suonano'."