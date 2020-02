Bilancio di previsione 2020: oltre due milioni di euro nel piano triennale delle opere pubbliche

di Matteo Mazzierli

L'approvazione è arrivata durante l'ultima seduta del consiglio comunale. Grande attenzione per l'edilizia scolastica e l'adeguamento sismico dell'immobile di Ponticino destinato a caserma dei carabinieri, Poste e Asl





Il consiglio comunale di Laterina Pergine, nella seduta di ieri, ha approvato il bilancio preventivo 2020. L'amministrazione avrà risorse di oltre due milioni di euro per realizzare importanti opere pubbliche.

Attenzione puntata sull'immobile di Ponticino che ospitava Caserma, Poste e Asl per il quale saranno destinati 330mila euro, ma anche su molti fondi stanziati per opere pubbliche: tra questi vi sono lavori di edilizia scolastica con adeguamento sismico e la realizzazione del nuovo plesso scolastico.

A spiegarne i dettagli è la sindaca Simona Neri: "Così come anticipato la priorità assoluta dell'amministrazione risulta l'immobile di Ponticino che ospitava Caserma, Asl e Poste: adesso può partire la procedura per incaricare un tecnico progettista dell'adeguamento statico e sismico e quindi, a ruota, i lavori strutturali finanziati con 330mila euro. Importanti interventi riguardano anche l'adeguamento delle due scuole dell'infanzia di Ponticino e Montalto la cui progettazione ci è stata interamente finanziata dalla Regione Toscana. Accanto a questi interventi, superiori a 100mila euro, è previsto ovviamente un piano di manutenzione di strade, giardini e luoghi pubblici e continuerà il lavoro di efficientamento energetico soprattutto della pubblica illuminazione."

"Anticipo che sul regolamento in materia di tassa sui rifiuti, appena approvato - continua Neri - è stata inserita la possibilità di 'pesare' il materiale privato conferito presso i centri di raccolta per ricevere un'agevolazione economica sulla bolletta e la possibilità di ridurre il corrispettivo per quelle strutture che operano solo stagionalmente."

Qui tutti gli interventi previsti nell'anno 2020; qui tutti gli interventi finanziati nell'anno precedente in corso d'opera o di appalto.