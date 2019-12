Bilancio di previsione 2020: 41 milioni di euro da investire in opere pubbliche e servizi

di Monica Campani

Sindaco Mugnai: “I 41milioni di euro del documento previsionale saranno investiti per azioni a supporto delle famiglie e per lavori pubblici, mirati a decoro, sicurezza e riqualificazione spazi urbani”





Lavori pubblici, servizi scolastici, ambiente e la variantina sono al centro del bilancio di previsione 2020 approvato nel consiglio comunale di Figline Incisa. In tutto 41 milioni di euro d'investimenti. Il documento già pronto prima della fine dell’anno consente al Comune di evitare l’esercizio provvisorio e di garantire la partenza di nuovi interventi e di progetti già da gennaio 2020 oltre che di assicurare l’immediata continuità di quelli già avviati.

Servizi scolastici - L'Amministrazione comunale ha destinato 740mila euro ai servizi di trasporto, mensa, pre/post scuola, centri estivi: le famiglie potranno così continuare a beneficiare di tariffe molto basse rispetto agli altri comuni valdarnesi. Due le novità. La prima riguarda i cittadini residenti a Figline e Incisa Valdarno, i cui figli frequentano scuole nei Comuni limitrofi: grazie a un’ulteriore compartecipazione del Comune ai servizi scolastici e agli accordi di reciprocità con i Comuni vicini potranno usufruire delle stesse tariffe agevolate che verrebbero applicate sul territorio comunale, anziché pagare (come accade oggi) la tariffa massima. La seconda riguarda il Regolamento di accesso ai nidi comunali che dal 2020 consentirà ai genitori di richiedere l’iscrizione del proprio bambino in qualsiasi momento dell’anno, e non solo in un periodo finestra prestabilito. Così facendo, il bambino avrà la possibilità di essere immediatamente inserito in graduatoria e di frequentare il nido non appena sarà disponibile un posto.

Lavori pubblici- In maniera particolare l'attenzione sarà incentrata sugli edifici scolastici. Accanto alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, già programmate su tutti i plessi scolastici (oltre 150mila euro), quest’anno sono stati stanziati 140.000 euro per la messa in sicurezza della scuola Del Puglia (per interventi di antisfondellamento e sostituzione degli impianti elettrici e di illuminazione) e 400mila euro per la messa in sicurezza (antisismica e antincendio) delle due sedi della scuola media “Da Vinci”, che si trovano al Matassino e in via Garibaldi a Figline.

Al centro storico di Figline, poi, sono infatti riservati 200mila euro di lavori (per nuovi arredi, illuminazione, cartellonistica turistica e culturale), a cui si sommano gli ulteriori 25mila euro destinati alla riqualificazione dell’Arena del Teatro Garibaldi (che diventerà luogo di aggregazione estiva, con eventi e iniziative) e i quasi 90mila euro (di cui 39mila di contributo regionale) per la rigenerazione urbana di piazza Salvo D’Acquisto.

100mila euro sono destinati alla riqualificazione di via Bianca Pampaloni e del suo viale alberato, 50mila euro al cimitero di Palazzolo, altri 50mila agli attraversamenti pedonali protetti e illuminati, e 400mila euro agli impianti sportivi, incluso il campo da rugby, alla palestra del Matassino e alla nuova piscina. In particolare, per quanto riguarda la piscina, dopo la progettazione preliminare (in fase conclusiva) arriverà quella esecutiva, per la quale sono stati stanziati 250mila euro.

Ambiente – Oltre alle manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle 85 aree verdi comunali, sono tre le principali priorità dell’Amministrazione comunale per il 2020: valorizzazione del Parco dei Cappuccini (50mila euro per la realizzazione di un percorso naturalistico in contesto urbano); riqualificazione della Pineta del Cassero, in via Del Puglia (120mila euro per abbattimento delle barriere architettoniche e ulteriori alberature); attenzione alle frazioni, dove sono previsti oltre 110mila euro di interventi, tra installazione di nuovi fontanelli e realizzazione di nuove aree gioco. A questi interventi, si sommano poi i nuovi sistemi di videosorveglianza, voce alla quale in Bilancio corrispondono 80mila euro di stanziamenti (di cui, la maggior parte, proprio destinati alle frazioni).

Sociale, cultura, promozione del territorio – Per il sociale, che in bilancio pesa in totale 1 milione e 650mila euro, accanto ai servizi per anziani, disabili, minori e persone in difficoltà economica, il Comune è al lavoro su progetti di sostegno alle famiglie, di integrazione sociale e di socializzazione. Entro la fine del 2020, poi, partirà l’Osteria sociale (a costo zero) che punta sull’occupazione di soggetti svantaggiati, sulla formazione in uscita dalla scuola e sulla lotta alla marginalità, attraverso esperienze di socializzazione e aggregazione quotidiana. E' inoltre prevista una nuova edizione di “Destinazione lavoro”, per formare figure realmente ricercate dalle aziende partner del progetto.

In ambito culturale, invece, oltre ai progetti da realizzare in collaborazione con le scuole l'Amministrazione comunale si concentrerà sulle biblioteche, sulla valorizzazione del territorio e sul Teatro Garibaldi, investendo nell'ambito culturale oltre 740.000 euro. Infine la promozione del territorio con un progetto di marketing territoriale (dal valore di 30mila euro), per coinvolgere le tante presenze turistiche nella vita dei centri storici e l'ascolto dei cittadini attraverso uno stimolo alla partecipazione, rappresentato dalle consulte.

Variantina - Il 2020, secondo le intenzioni dell'Amministrazione comunale, sarà l’anno dell’ultimazione della variante alla SR69 di Figline (2,6 milioni di euro per l’ultimo tratto), che proseguirà senza interruzioni e che sarà completata a cavallo tra il 2020 e il 2021. "Al momento sono in corso le opere propedeutiche, compresa la costruzione della porzione prefabbricata del ponte; da gennaio e febbraio via ai lavori sul nuovo tratto stradale".

“Nel 2020 massima attenzione sarà dedicata alle opere pubbliche, mirate a decoro, sicurezza e riqualificazione degli spazi urbani, e ai servizi, declinati sia in ambito scolastico che sociale e culturale. L’obiettivo infatti – spiega la sindaca Giulia Mugnai - è andare incontro alle esigenze delle famiglie e rispondere ai loro bisogni quotidiani. Per questo abbiamo finanziato progettualità e interventi, molti dei quali innovativi, che garantiscono servizi aggiuntivi per le famiglie e supporto e cura a chi è più fragile. Inoltre, allo stesso tempo, puntiamo all’attivazione di reti relazionali ed esperienze di integrazione sociale vera, finalizzati a creare una comunità coesa e ad unire e valorizzare le diversità. Per farlo, le associazioni del territorio giocheranno un ruolo fondamentale, perché ci aiuteranno a portare avanti vari progetti e, in generale, a condividere obiettivi e ad essere una comunità più coesa. Un ruolo fondamentale lo giocherà anche l’ascolto di chi, negli anni, si è sentito meno parte della città e con cui abbiamo già avuto modo di iniziare ad avviare dei percorsi. Ne sono un esempio le frazioni, alle quali abbiamo dedicato tante risorse e interventi per il 2020. Inoltre, i riflettori saranno puntati anche sulla vivibilità di tutta la città, con particolare attenzione per il centro di Figline, che ha bisogno di attenzione e di cura quotidiana. In particolare, in centro e nelle frazioni, ci concentreremo su sicurezza, verde e valorizzazione di aree che vogliamo tornino ad essere luoghi di aggregazione, oltre che sulla tanto attesa Variantina. Dopo 35 anni, i lavori sono partiti e al momento sono in corso tutta una serie di opere propedeutiche, che saranno ancora più visibili quando, con l’anno nuovo, si lavorerà sul tratto stradale vero e proprio”.