Biblioteca 'take away': si allarga l'iniziativa per permettere i prestiti di libri anche durante la pandemia

di Glenda Venturini

Così come a Montevarchi, anche in altre biblioteche comunali del Valdarno si attiva il servizio di "asporto" dei libri





Libri da portar via, letteralmente "take away", in molte biblioteche comunali del Valdarno: il servizio si allarga per consentire ai lettori di prendere in prestito libri anche mentre le biblioteche sono chiuse per via delle restrizioni legate alla pandemia da coronavirus.

Tra le biblioteche che hanno già aderito c'è quella della Ginestra a Montevarchi, che ha introdotto anche un ulteriore servizio di consegna a domicilio per gli utenti residenti all'interno del territorio comunale; ma non solo. E anche le biblioteche di Terranuova e Loro Ciuffenna hanno già comunicato di aver attivato il servizio di libri "da asporto".

A partire da lunedì 16 novembre, anche le biblioteche comunali di Castelfranco Piandiscò attiveranno il servizio di prestito con la formula “Take away - libri da asporto”, seguendo le linee guida strategiche comuni della Rete Documentaria Aretina e della Regione Toscana. Per usufruire del servizio è necessario cercare libri e dvd sul catalogo on line del sistema bibliotecario di Arezzo, per poi prenotare scrivendo titolo e autore alla mail biblioteca@castelfrancopiandisco.it oppure telefonando allo 055.9149731 o 055.960738 da lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30. Gli operatori concorderanno un appuntamento per il ritiro e/o per la restituzione all’ingresso delle biblioteche, nel rispetto delle misure di sicurezza.

Soddisfatta l’Assessore alla Cultura Angela Fortunato: “Le norme ad ora in vigore che salvaguardano la salute di tutta la nostra Comunità permettono allo stesso tempo di salvaguardare anche la nostra salute emotiva. Questo servizio, attivo dal prossimo lunedì anche a Castelfranco Piandiscò, aiuterà tutti i cittadini a mantenere il legame forte con l’aspetto Culturale necessario alla crescita del nostro tessuto sociale, rispettando a pieno le misure anticontagio previste dall’ultimo decreto.”

Anche Reggello si aggiunge alla lista del servizio "take away": i libri saranno consegnati all’utente all’esterno della Biblioteca; un solo utente per volta all’ora concordata potrà ritirare, in sicurezza, il materiale prenotato. Gli utenti devono contattare la biblioteca preferibilmente per mail: biblioteca@comune.reggello.fi.it oppure per telefono allo 055.8665013. Il catalogo dei libri disponibili per il prestito è consultabile a questo indirizzo. E’ sempre attivo Il servizio di prestito interbibliotecario, che permette di richiedere ad altre biblioteche il materiale non disponibile in loco. Resta attiva la biblioteca digitale MediaLibraryOnLine che consente di accedere gratuitamente, via Internet, a quotidiani, riviste, ebook, musica, banche dati, film, immagini, audiolibri, corsi a distanza ecc.