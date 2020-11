Biblioteca Comunale Masaccio: riparte il servizio prestito "take away" e "book delivery"

di Monica Campani

Il servizio riparte da lunedì 23 novembre





La Biblioteca Comunale Masaccio di San Giovanni Valdarno riattiva da lunedì 23 novembre il servizio di prestito, sia nella modalità da asporto - take away - che in quella a domicilio - book delivery. Sarà quindi possibile prenotare un prestito da ritirare presso la biblioteca e richiedere un prestito a domicilio. I servizi verranno svolti esclusivamente su prenotazione.

Il prestito da asporto verrà effettuato all’ingresso della biblioteca nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti. Il prestito a domicilio verrà effettuato nell’ambito del progetto Book Delivery della Rete documentaria aretina.

Per prenotare I prestiti chiamare il numero 055 9126277 (orario: da lunedì a venerdì ore 9-13, 14-19; sabato ore 9-13) o, in alternativa, inviare una mail alla casella di posta prenotazioni.biblioteca@comunesgv.it. Per usufruire del prestito è necessario: essere iscritti alla biblioteca, indicare chiaramente I titoli richiesti, verificandone la disponibilità sul catalogo di rete, all’indirizzo https://arezzo.biblioteche.it, attendere conferma dall’operatore.

Come prenotare il prestito: "nel catalogo è possibile ricercare i volumi della biblioteca selezionando 'San Giovanni Valdarno' fra i campi della ricerca avanzata oppure posizionandosi sulla pagina della biblioteca di San Giovanni Valdarno e cercando il titolo desiderato nell’apposita finestrella. Una volta individuato il libro che interessa occorre verificare nella scheda bibliografica online la disponibilità del materiale. In caso di difficoltà nella consultazione del catalogo online, l’utente può contattare la biblioteca comunale per telefono o via mail e richiedere una ricerca bibliografica. Oltre all’elenco dei libri, nella richiesta dovranno essere indicati: nome, cognome, recapito telefonico e codice fiscale dell’utente iscritto alla biblioteca; per il prestito a domicilio andrà indicato anche l’indirizzo preciso di consegna e il cognome riportato sul campanello".

Sarà possibile richiedere fino a dieci titoli per utente. La riconsegna avverrà al momento della riapertura della biblioteca.