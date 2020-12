Bekaert, Mugnai: "No ai licenziamenti, Forza Italia non arretra di un millimetro. Governo e Regione diano risposte"

di Glenda Venturini

La dichiarazione dell'onorevole Stefano Mugnai, Vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, che chiama in causa Regione e Governo invitandoli a convocare un tavolo e a dare risposte concrete ai 170 lavoratori in attesa





"Sulla crisi della Bekaert noi non arretriamo di un millimetro: no ai licenziamenti, Governo e Regione fissino una data per il tavolo e diano soluzione alla vertenza". Così Stefano Mugnai, deputato valdarnese di Forza Italia, interviene sulla vicenda dello stabilimento figlinese.

"Ma è così difficile per Regione Toscana e Governo - chiede Mugnai - definire una data per sedersi intorno ad un tavolo finalmente per decidere del futuro della Bekaert? Sono mesi, come sottolineato con chiarezza dalle sigle sindacali, che si attendono risposte concrete. Ottobre doveva essere il mese 'chiave', siamo quasi a Natale ed ancora nessuna risposta è arrivata per le 170 famiglie a rischio licenziamento".

"Il Governatore Giani - ricorda il parlamentare di Forza Italia - si fece vedere poco dopo la sua elezione per ascoltare i lavoratori, da quella famosa fase di ascolto non è scaturita alcuna soluzione. Come è possibile che le due Istituzioni entrambe dello stesso colore politico non riescano a trovare un interesse immediato per i lavoratori della multinazionale belga ? Non ci sono ad oggi scuse comprensibili."

"Come Forza Italia, abbiamo mantenuto viva l'attenzione tramite il lavoro dei nostri parlamentari in Commissione e sui media locali e nazionali, così come promesso durante gli incontri effettuati più volte con gli interessati. Non è più tollerabile perdere altro tempo. Siamo arrivati quasi a metà dicembre e dopo un anno tremendo come quello che va terminando, non possiamo far trovare sorprese inaspettate ai lavoratori Bekaert. Nel frattempo - conclude Stefano Mugnai - vigileremo sempre affinchè siano date risposte immediate per trascorrere in serenità questo Santo Natale 2020 ed il prossimo futuro."