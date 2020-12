Bekaert, incontro fra Regione e Comune per fare il punto. L'impegno: "Uniti per superare la crisi"

di Glenda Venturini

A confronto il consigliere per il lavoro del presidente Eugenio Giani, Valerio Fabiani, e la sindaca di Figline e Incisa, Giulia Mugnai





Incontro oggi in Comune a Figline per fare il punto sulla delicata vertenza Bekaert, arrivata ad una fase chiave per le sorti dei 176 lavoratori rimasti in cassa integrazione, per i quali la multinazionale belga ha avviato le procedure di licenziamento collettivo in vista di marzo. l consigliere per il lavoro del presidente Eugenio Giani, Valerio Fabiani, e la sindaca Giulia Mugnai si sono incontrati per fare il punto sulle sorti della ex Pirelli.

Alla luce di contatti avviati con il Ministero, delle trattative accese sul territorio regionale e prospettive che con la massima cautela si vanno delineando, Fabiani ha dichiarato: “Siamo qui innanzitutto per confermare prossimità, presenza e vicinanza a questa comunità e ai lavoratori; la loro fiducia è il carburante per la nostra marcia”. Un cammino che, si legge in una nota della Regione, guarda a tutto tondo intorno a Bekaert.

La sindaca Mugnai ha confermato “con soddisfazione l’unità di azione e di intendimenti tra istituzioni. L’incontro di oggi – ha spiegato - serve a fare il punto sulle possibili soluzioni per i lavoratori, per il futuro produttivo del territorio e dell’ insediamento ex Pirelli”.