Bekaert, il Sindaco Giulia Mugnai ha incontrato in videoconferenza la sottosegretaria Morani

di Monica Campani

Il Sindaco: “Ringrazio la sottosegretaria per l’impegno e le rassicurazioni. Ora aspettiamo la convocazione del Ministero entro fine mese”





Il Sindaco di Figline e Incisa Valdarno, Giulia Mugnai, ha incontrato in videoconferenza la sottosegretaria allo Sviluppo economico, Alessia Morani, per sollecitare una prossima convocazione del tavolo ministeriale a tema Bekaert e per fare il punto sulle ipotesi di reindustrializzazione al vaglio del Ministero.

“Si è trattato di un incontro che ho richiesto per avere aggiornamenti sul lavoro del Governo sulla vertenza e ringrazio la sottosegretaria Morani che, sin da subito, si è impegnata per approfondire tutti gli aspetti della vicenda, in modo da arrivare quanto prima ad una risoluzione – spiega la Sindaca Mugnai -. Stamani ho ricevuto rassicurazioni sul fatto che quell’impegno continua ad esser portato avanti in via prioritaria e che l’attenzione sulla Bekaert resta alta. Tutti i piani industriali e tutte le proposte ad oggi sul tavolo sono in fase di valutazione da parte del Ministero, con l’obiettivo di arrivare entro fine mese ad individuare il soggetto o i soggetti più credibili per ripartire con la reindustrializzazione, che è quanto mai urgente dal momento che la Cassa integrazione per i lavoratori cesserà a fine ottobre. Entro fine mese, inoltre, è previsto un riaggiornamento del tavolo ministeriale e, in quella sede, tutte le parti coinvolte saranno convocate per avere notizie più certe sul futuro dello stabilimento figlinese”.