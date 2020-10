Bekaert, il neo Presidente Giani incontra sindaco e sindacati. Pronta la richiesta per un nuovo tavolo al Ministero

di Monica Campani

Presenti all'incontro, oltre al Presidente della Regione e al sindaco di Figline Incisa, Giulia Mugnai, rappresentanti della Città Metropolitana, il Prefetto di Firenze, Fiom Cgil, Fim Cisl, UIlm.UIl e relative Rsu





I lavoratori avevano chiesto un incontro e il neo Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani lo ha convocato oggi. E' stata l'occasione per fare il punto sulla situazione della Bekaert. Presenti il sindaco di Figline Incisa Giulia Mugnai, il Capo di Gabinetto della Città Metropolitana, il Prefetto di Firenze e le tre sigle sindacali, Fiom Cgil, Fim Cil, UIlm UIl e relative Rsu.

Giani è stato sollecitato a richiedere una nuova convocazione di un tavolo al Mise per parlare dell'esito delle analisi e delle verifiche dei piani industriali. Il neo Presidente della Regione si è preso l'impogno a farlo.

"Si è trattato di un incontro interlocutorio - ha affermato il sindaco di Figline Incisa Giulia Mugnai - soprattutto per il Presidente Giani per fare il punto sulla vicenda. Ritengo sia stata una sensibilità importante perchè si è attivato subito dopo la lettera dei lavoratori. E' stata l'occasione di ascoltarli e di rilanciare la richiesta per riconvocare il tavolo ministeriale".