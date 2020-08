Bekaert: il Ministero convoca il prossimo incontro, in videoconferenza

di Glenda Venturini

Appuntamento lunedì 3 agosto, la comunicazione è arrivata dal Sottosegretario Todde





Dopo giorni di attesa e numerosi appelli, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha convocato il nuovo incontro per la vertenza Bekaert. Si terrà lunedì 3 agosto, alle ore 15, in modalità videoconferenza.

A darne notizia ai rappresentanti sindacali e agli enti istituzionali è stato il Sottosegretario di Stato Alessandra Todde, che sta seguendo la vicenda presso il Mise.