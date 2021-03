Bekaert, arriva la chiamata dal Mise: appuntamento il 24 marzo

di Glenda Venturini

L'incontro, tanto atteso, si terrà in videoconferenza per il rispetto delle misure anti-covid





È arrivata la tanto attesa convocazione del tavolo su Bekaert al Ministero dello Sviluppo Economico: l'incontro, che si aspettava già da inizio anno, è stato indetto per mercoledì 24 marzo alle ore 16. Istituzioni e sindacati si incontreranno con i rappresentanti del Mise però in videoconferenza, per garantire il rispetto delle misure anti contagio.

L'attesa è per le notizie che potranno arrivare dal Ministero per questa vertenza, che vede oltre cento lavoratori ancora in cassa integrazione covid, in attesa di capire se si riuscirà a concretizzare una reindustrializzazione del sito di Figline.