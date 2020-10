Bambino positivo, in quarantena una classe dell'asilo di Cascia. Benucci: "Necessaria la massima attenzione"

di Glenda Venturini

La classe che frequenta il bambino risultato positivo al tampone per il coronavirus è in quarantena così come gli insegnanti





C'è un nuovo caso di positività a Reggello che riguarda un bambino della scuola dell'infanzia: già scattati tutti i protocolli previsti in questo caso, come spiega il sindaco Cristiano Benucci.

"L’ufficio Igiene Pubblica della nostra Ausl mi ha comunicato che un bambino residente nel nostro comune è positivo al Coronavirus. La classe che frequenta e i relativi insegnanti presso la Scuola dell’Infanzia di Cascia sono stati posti in quarantena .Le relative comunicazioni sono state già fatte dall’Istituto Comprensivo nel rispetto dell’apposito protocollo".

Nell'occasione, Benucci rinnova l'appello alla massima attenzione: "Al bambino un grande grande augurio di risolvere tutto al più presto; a tutti noi l’invito a porgere la massima attenzione nei comportamenti di ciascuno".