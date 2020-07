Bagni chimici sotto un affresco della chiesa di San Lorenzo, scoppia la polemica

di Matteo Mazzierli

È esplosa la polemica sui social a causa del posizionamento di due wc pubblici sotto il tabernacolo della chiesa di San Lorenzo a San Giovanni





Una pioggia di commenti e indignazione per il posizionamento di due bagni chimici sotto un affresco della chiesa di San Lorenzo a San Giovanni: è la polemica scaturita oggi in un noto gruppo Facebook dopo la pubblicazione della foto.

"Questo è uno scempio di cattivo gusto che San Giovanni Valdarno non si merita . E non ci sono ragioni" afferma Silvano Alpini, direttore artistico dell'associazione culturale Masaccio e autore del post che critica il luogo dell'installazione dei due bagni chimici.

È difatti il posizionamento che ha fatto discutere tanti cittadini sangiovannesi, i quali si sono lamentati sul luogo scelto, al di sotto di un'edicola raffigurante Madonna con bambino, all'angolo di via Alberti, in centro storico. I wc sarebbero stati messi a disposizione per la rassegna di eventi estiva proposta dal Comune di San Giovanni, tuttavia, la popolazione sembra non trovarla una giustificazione accettabile.