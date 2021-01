Auto in fiamme in centro durante il pomeriggio. Intervengono i vigili del fuoco

di Matteo Mazzierli

Un'auto è divampata tra le fiamme durante il pomeriggio in via Roma a Bucine. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri





Un auto è andata in fiamme questo pomeriggio in via Roma a Bucine. La macchina si trovava in mezzo alla strada dinanzi agli esercizi commerciali del centro del paese.

La causa dell'incendio secondo i Vigili del fuoco accorsi sul posto sarebbe stata una coperta dentro il motore: il proprietario avrebbe cercato di proteggere dal freddo la macchina per poi dimenticare la coperta al suo interno, scatenando le fiamme.

Nessuna persona è rimasta coinvolta: sul posto i Vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.