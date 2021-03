Auto a fuoco nella notte in via Piave, illeso il conducente

di Glenda Venturini

La persona che era a bordo è riuscita a scendere quando si è accorta delle fiamme che stavano divampando





Intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Montevarchi questa notte alle 4.50 a San Giovanni per un incendio che ha interessato un'auto. È successo in via Piave.

La Fiat Punto era in moto nel momento in cui sono partite le fiamme. Illeso il conducente che è riuscito scendere dall'auto poco prima che il mezzo prendesse completamente fuoco .