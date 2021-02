Aurora Montevarchi: prima prova della fase interregionale per la Serie C Nazionale

di Martina Giardi

Alla prima prova della fase interregionale, la Serie C montevarchina della ginnastica artistica maschile, porta a casa ottimi risultati





Sabato 20 Febbraio, nel tardo pomeriggio,la squadra di ginnastica artistica maschile allenata da Thomas Pagni ha affrontato la prima prova del nuovo campionato, tenutasi a porte chiuse nella palestra di Fermo. A giudicare dall'inizio, il campionato sembra promettente; ne hanno dato prova i componenti di Gold, Junior e Senior.

Ottimo inizio per la squadra di Serie C composta dai ginnasti GOLD Junior e Senior. Giovanni Luti, Matteo Rindori, Bedini Daniele, Tommaso Italiano, Medjon Xhelilai e Lorenzo Patti. Nonostante alcuni errori, la squadra ha centrato l'obbiettivo anche grazie alla prova degli atleti Junior che hanno dato un buon contributo. Raggiungendo il secondo posto finale, lo squadrone GAM, pone le basi per lo svolgimento di un ottimo campionato. Fra tre settimane, a Padova si svolgerà la prossima gara.