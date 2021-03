Attivo il servizio di prenotazione on line per le vaccinazioni anti-covid della fascia 1941-1945

di Monica Campani

L'iniziativa, attiva fino alla fine di aprile, nasce da una sinergia tra l'Amministrazione Comunale, la Misericordia ed i circoli del territorio che hanno messo a disposizione le proprie sedi





Attivo nel territorio del Comune di Cavriglia, almeno fino al 30 aprile prossimo, il servizio gratuito di prenotazione online per la vaccinazione anti Covid-19 per la fascia 1941-1945. L'iniziativa nasce da una sinergia che coinvolge l'Amministrazione Comunale e la locale sezione della Misericordia ed ha trovato l'aiuto logistico anche dei circoli delle varie frazioni.

Tutti coloro che sono nati tra il 1941 ed il 1945 (con allargamento anagrafico previsto fino al 30 aprile), o che sono da considerare come appartenenti alle categorie fragili possono recarsi nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste, presso uno qualsiasi dei punti a disposizione per espletare la pratica della prenotazione online. I richiedenti dovranno essere muniti di telefono cellulare funzionante (sul quale sarà inviato via sms ora e luogo delle vaccinazioni), tessera sanitaria e per le categorie fragili la dimostrazione dell'esenzione nella propria cartella clinica.

I luoghi e gli orari a disposizione sono: Cavriglia, presso la sede della Misericordia in viale Principe di Piemonte 23, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00; Castelnuovo dei Sabbioni, presso il Circolo Sociale in Via XXV Aprile 6, ogni giovedì dalle 15.00 alle 17.00; Neri, presso il Circolo “La Pace” in Piazza dei Pini 6, ogni lunedì dalle 15.00 alle 17.00; S.Barbara, presso il Circolo Arci in Piazza 1 Maggio, ogni martedì dalle 15.00 alle 17.00; Meleto Valdarno, presso il Circolo Sociale in Viale Barberino 9, ogni mercoledì dalle 15.00 alle 18 e ogni sabato dalle 15.30 alle 17.00; Vacchereccia, presso il Circolo in Via Vacchereccia 136, ogni venerdì dalle 15.00 alle 17.00; Montegonzi, presso la biblioteca in Via Bartolo da Montegonzi 9, ogni mercoledì dalle 15.00 alle 17.00.

“Abbiamo riscontrato alcuni problemi nelle registrazioni delle prenotazioni ai vaccini - spiega il Sindaco Leonardo Degl'Innocenti o Sanni - Per questo, anche venendo incontro alle categorie più fragili o in difficoltà con l'uso delle nuove tecnologie, abbiamo volentieri attivato un servizio gratuito per tutti. Al momento, l'unico modo per pensare di uscire dalla pandemia è quello della vaccinazione, e con questa iniziativa certamente faciliteremo la prenotazione per tutti. Dobbiamo inoltre ringraziare i nostri volontari della Misericordia e coloro che hanno messo a disposizione gli spazi dei circoli: la nostra Comunità anche in questo caso ha risposto in modo esemplare alla richiesta di aiuto.”