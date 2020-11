Attesa per le decisioni del consiglio federale Fipav del 27 novembre

di Michele Bossini

Il consiglio è chiamato a deliberare la nuova formula dei tornei



Foto di Marco Zatini

La Federazione Italiana Pallavolo ha stabilito la scorsa settimana che l’attività riguardante i campionati nazionali di serie B (in B2 milita la Unomaglia Valarninsieme) prenderà avvio nel week-end del 23 e 24 gennaio e adesso si attende con una trepidazione la seduta del consiglio federale di venerdì prossimo (27 novembre), chiamato a deliberare la nuova formula dei tornei.

In origine il campionato di serie B2 femminile doveva prenderà il via nel fine settimana del 7 e 8 novembre per concludersi il 2 maggio (giro di boa il 31 gennaio) con promozione diretta per le prime classificate, le seconde avrebbero dispuatato i play-off mentre le ultime tre sarebbero retrocesse. Adesso la Fipav, dopo avere annunciato la data di inizio, deve spiegare come si svolgerà questa stagione.