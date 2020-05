Attesa per il Consiglio di lega, sue le decisioni dei criteri per promozioni e retrocessioni

di Michele Bossini

L'importante riunione è in programma per la giornata di domani





Dopo che i campionati dilettantistici sono stati dichiarati conclusi dal Consiglio federale di ieri (mercoledì), adesso l'attesa è focalizzata su cosa deciderà domani (venerdì) il Consiglio di lega, chiamato a definire i criteri per promozioni e retrocessioni.

Per quello che riguarda le classifiche, è stato deciso di prendere come finale quella dopo la partita del primo marzo, ultima prima della sospensione e, stando quindi a quelle che sono le voci che circolano, dovrebbe essere certa per le prime in classifica la promozione alla categoria superiore. Sulla questione delle retrocessioni che ci sono più dubbi: si era parlato di una blocco ma tale ipotesi nelle ultime ore pare avere perso quota e si preferirebbe la retrocessione dell'ultima in classifica se non addirittura delle ultime due, ma se ne saprà di più soltanto quando il Consiglio di lega avrà preso le sue decisioni.