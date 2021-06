Attenzione rivolta alle frazioni: risistemate le aree giochi, al via i lavori per gli attraversamenti pedonali

di Monica Campani

Già concluso il rifacimento delle aree giochi nei giardini pubblici di Cesto, Ponte agli Stolli, Scampata e località Castello. Partiti i lavori per gli attraversamenti illuminati a Cesto, Restone, Palazzolo e Ponte agli Stolli





Attenzione puntata su alcune frazioni del territorio: per questo l'Amministrazione comunale di Figline Incisa ha dato il via ad un pacchetto di interventi per risistemare le aree giochi nei giardini pubblici e per realizzare attraversamenti pedonali illuminati e protetti.

Sono già aperte tre delle quattro nuove aree giochi per bambini nei giardini pubblici di Cesto, Ponte agli Stolli e Castello, dopo un intervento di recupero e messa in sicurezza. I lavori sono invece attualmente in corso nei giardini di Scampata. In base alle carattesristiche delle zone sono stati installati altalene, giochi a molla, castelli, scivoli e giochi a dondolo, in parte adatti ai bimbi piccoli (dai 3 ai 6 anni), in parte per i più grandi. Per garantire la sicurezza e la massima accessibilità, in tutti i giardini sono stati posizionati pavimenti antitrauma e vialetti di ingresso con accesso facilitato per disabili e persone a mobilità ridotta (tranne a Castello, dove le caratteristiche degli spazi non lo consentivano). A Cesto è stata predisposta anche una nuova illuminazione pubblica dell’area verde. Il costo complessivo dell’operazione è di circa 80mila euro.

“Con questi lavori – spiega l’assessore al Verde pubblico Paolo Bianchini – abbiamo restituito alla collettività quattro aree che da tempo necessitavano di un profondo restyling. Oggi abbiamo giardini di nuova concezione, sicuri e adatti alle famiglie. Con l’arrivo della bella stagione e dopo i lunghi mesi delle restrizioni imposte dalle misure anti-contagio, siamo certi che presto li vedremo frequentati da ragazzi e bambini. Un’area verde accessibile è il miglior presidio di socialità e sicurezza, soprattutto in contesti come quelli delle piccole comunità e delle frazioni, verso le quali l’Amministrazione tiene sempre alta l’attenzione”.

Quattro, poi, sono anche i nuovi attraversamenti pedonali illuminati da realizzare a Cesto, Restone, Palazzolo e Ponte agli Stolli, un intervento che ha l’obiettivo di incrementare la sicurezza dei pedoni su alcuni dei tratti di strada più trafficati in queste frazioni. Sui primi tre i lavori sono già in corso, per l’ultimo inizieranno alla fine di giugno. Verranno installati lampioncini con lampade led a luce variabile, dotati di un sistema di rilevamento della presenza di pedoni che aumenta in automatico l’intensità dell’illuminazione quando il pedone si avvicina all’attraversamento. Sarà anche portato a termine il rifacimento della segnaletica stradale e l’adeguamento del tratto di marciapiede. I quattro nuovi attraversamenti pedonali si aggiungono ai 15 dello stesso tipo già realizzati sul territorio comunale. I lavori saranno completati entro l’estate. L’intervento, da circa 50 mila euro, è finanziato con risorse proprie del Comune.

“Questo nuovo pacchetto di interventi – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alice Poggesi – si aggiunge al più ampio progetto di messa in sicurezza stradale avviato dall’Amministrazione. I lampioni a luce variabile hanno dimostrato di essere una soluzione tecnologica efficiente, che con un ridotto impatto ambientale è in grado di aumentare sensibilmente la sicurezza anche nei tratti più critici della viabilità”.

“Sono interventi che confermano l’impegno dell’Amministrazione comunale nei confronti delle frazioni – spiega Fabio Gabbrielli, consigliere comunale con delega alle Politiche per le frazioni – A questi, grazie a una variazione di bilancio da 50mila euro già approvata dal Consiglio comunale, si aggiungeranno la sistemazione della pavimentazione in pietra a Gavilaccio e la messa in sicurezza di alcune strade e marciapiedi a Matassino, in zona Resco. Un altro intervento da 40mila euro è previsto per la sistemazione della frana e della piazzetta a Palazzolo. E grazie alla Consulta delle frazioni, per la quale entro l’estate procederemo all’elezione dei rappresentanti, avremo un nuovo strumento per favorire la massima partecipazione alla vita pubblica dei cittadini di tutto il territorio”.