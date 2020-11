Atlante Grosseto-Futsal Sangiovannese riviata a data da destinarsi

di Michele Bossini

Il rinvio a causa della sospetta positività di un giocatore azzurro





Dopo il rinvio della gara di martedì in casa della Pro Patria San Felice, recupero della prima giornata di campionato, la Futsal Sangiovannese anche sabato resterà ai box e la partita in casa dell'Atlante Grosseto è stata rinviata a data da destinarsi. La motivazione sempre la sospetta positività di un giocatore azzurro, per il quale si attende l'esito del tampone.